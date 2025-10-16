Зеленський прибув до Вашингтона 16 жовтня — яка головна мета

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс Президента

У четвер, 16 жовтня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де розпочав серію важливих зустрічей. Він проведе переговори з представниками провідних оборонних компаній США — виробниками сучасного озброєння, яке здатне суттєво посилити українську оборону.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський прибув у США

За словами Президента, серед головних тем обговорення — додаткові постачання систем протиповітряної оборони.

Зеленський планує зустрітися з представниками американських енергетичних компаній. Президент наголосив, що в умовах, коли Росія продовжує терор проти української енергетичної інфраструктури, Україна працює над зміцненням власної стійкості.

На завтра запланована зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер висловив сподівання, що успішні кроки Вашингтона у приборканні терору на Близькому Сході допоможуть і в завершенні російської агресії проти України.

"Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії", — зазначив Зеленський, додавши, що Москва вже намагається відновити діалог після повідомлень про можливе використання "томагавків".

Президент наголосив, що мир і надійні гарантії безпеки не мають альтернатив. Україна, за його словами, робить усе можливе, щоб якнайшвидше захистити життя своїх громадян від російських атак. Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують українську боротьбу за свободу.

Раніше стало відомо, що український лідер вилетів до Вашингтону. Вже 17 жовтня зранку планується його візит президента до Конгресу, а пообіді — двостороння зустріч з Дональдом Трампом.

А до цього Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі з Трампом.