Raytheon и Украина рассматривают совместные проекты для укрепления ПВО

Представитель оборонной компании Raytheon и Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая является одним из ведущих производителей систем противовоздушной обороны Patriot. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте, в частности усиление российских ударов по украинским городам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Президент проинформировал представителей компании о потребностях украинских сил в сфере воздушной защиты и современных средств сдерживания вражеских атак.

Зеленский отметил, что обсуждение касалось возможностей производства Raytheon, в частности потенциального расширения сотрудничества для укрепления украинской ПВО, увеличения дальнобойных возможностей ВСУ и развития совместного украинско-американского производства вооружений.

"Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию. Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Россия усилила атаки на критическую инфраструктуру в Украине и атакует энергетику — Владимир Зеленский отмечал, что атаки происходят практически каждую ночь.

В связи с этим Владимир Зеленский призвал партнеров Украины ускорить поставки средств ПВО для защиты от российских обстрелов.

Несколько дней назад одна из стран ЕС за счет доходов от замороженных российских активов передала Украине системы противовоздушной обороны Skyranger 35.