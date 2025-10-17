Відео
Головна Новини дня Зеленський провів переговори з Raytheon щодо посилення ППО

Зеленський провів переговори з Raytheon щодо посилення ППО

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 08:32
Оновлено: 09:05
Raytheon і Україна розглядають спільні проєкти для зміцнення ППО
Представник оборонної компанії Raytheon і Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної компанії Raytheon, яка є одним із провідних виробників систем протиповітряної оборони Patriot. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, зокрема посилення російських ударів по українських містах, об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі. 

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Зеленський переговорив із представниками Raytheon щодо Patriot

Президент поінформував представників компанії про потреби українських сил у сфері повітряного захисту та сучасних засобів стримування ворожих атак.

Зеленський наголосив, що обговорення стосувалося можливостей виробництва Raytheon, зокрема потенційного розширення співпраці для зміцнення української ППО, збільшення далекобійних можливостей ЗСУ та розвитку спільного українсько-американського виробництва озброєнь.

"Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну", — зазначив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, Росія посилила атаки на критичну інфраструктуру в Україні та атакує енергетику — Володимир Зеленський зазначав, що атаки відбуваються практично щоночі. 

У зв'язку з цим Володимир Зеленський закликав партнерів України пришвидшити постачання засобів ППО для захисту від російських обстрілів. 

Кілька днів тому одна з країн ЄС коштом прибутків від заморожених російських активів передала Україні системи протиповітряної оборони Skyranger 35.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
