Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35 — деталі

Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 14:54
Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35 на базі Leopard 1
Skyranger 35. Фото: hartpunkt

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Загальна сума техніки становить мільйон євро.

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Реклама
Читайте також:

Skyranger 35 для України

Фінансування систем забезпечує одна з країн ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Виробництво й інтеграцію комплексів виконає компанія Rheinmetall Italia SpA на своєму головному підприємстві в Римі.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", — наголосив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер. 

Що відомо про систему ППО від Rheinmetall

Leopard 1 Skyranger 35 поєднує високу мобільність і надійний захист гусеничної платформи з потужними можливостями зенітно-гарматного комплексу.

ППО має револьверну 35-мм гармату KDG 35/1000, що робить до 1000 пострілів за хвилину. Прицільна дальність — близько 4 км, а багато вузлів і деталей сумісні з гарматою Oerlikon Mk 3.

"Завдяки технології AHEAD, Skyranger 35 здатний стріляти в повітря. У майбутньому також можна буде оснастити його сучасними керованими ракетами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чехія може передати Україні танки Т-72 M4C. Наразі в країні триває модернізація.

Крім того, компанія Milrem Robotics оголосила про передачу Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS.

Європейський союз Німеччина Україна активи ППО Rheinmetall
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації