Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35 на базі Leopard 1

Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35 — деталі
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Загальна сума техніки становить мільйон євро.
Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.
Skyranger 35 для України
Фінансування систем забезпечує одна з країн ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Виробництво й інтеграцію комплексів виконає компанія Rheinmetall Italia SpA на своєму головному підприємстві в Римі.
"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", — наголосив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Що відомо про систему ППО від Rheinmetall
Leopard 1 Skyranger 35 поєднує високу мобільність і надійний захист гусеничної платформи з потужними можливостями зенітно-гарматного комплексу.
ППО має револьверну 35-мм гармату KDG 35/1000, що робить до 1000 пострілів за хвилину. Прицільна дальність — близько 4 км, а багато вузлів і деталей сумісні з гарматою Oerlikon Mk 3.
"Завдяки технології AHEAD, Skyranger 35 здатний стріляти в повітря. У майбутньому також можна буде оснастити його сучасними керованими ракетами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Чехія може передати Україні танки Т-72 M4C. Наразі в країні триває модернізація.
Крім того, компанія Milrem Robotics оголосила про передачу Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS.
Читайте Новини.LIVE!