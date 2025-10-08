Відео
Головна Новини дня Чехія планує передати Україні модернізовані танки — що відомо

Чехія планує передати Україні модернізовані танки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 07:27
Чехія може передати Україні танки Т-72 M4CZ — що відомо
Танк Т-72 M4CZ. Фото: Wikipedia/Maulincio

У Чехії планують передати модернізовані танки Т-72 M4C для України. Наразі тривають роботи із забезпечення боєздатності бойових броньованих машин.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Чехії.

Читайте також:

Модернізація танків у Чехії

У Міноборони Чехії відреагували на інформацію, що відомство витрачає багато коштів на модернізацію танків Т-72 M4CZ. Там пояснили, що контракт був укладений за попереднього керівництва, тому сума не змінилася. Однак воно обмежило обсяг модифікацій лише базовою заміною деяких компонентів. 

"Через війну в Україні, дарування німецьких танків Leopard 2A4 та погіршення ситуації з безпекою, на прохання чеської армії було прийнято рішення про те, що Міністерство оборони якомога швидше придбає нові танки Leopard 2A8", — йдеться у повідомленні.

Міноборони сплатило держпідприємству VOP CZ авансові платежі та були закуплені всі компоненти. Внаслідок цього припинення робіт було б економічно невигідним.

Т-72 M4CZ для України

Начальник Генштабу Карел Ржека зазначив, що рішення про модернізацію було в той час, коли армія не мала коштів для придбання нових танків. За його словами, Чехія вчасно відреагувала на зміну безпекової ситуації та скоригувала план до мінімуму.

"Ми хочемо оцінити кошти, вже вкладені в модернізацію танка. Після завершення необхідних робіт мій намір — рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", — наголосив він.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS

А нещодавно лідер США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення щодо ракет Tomahawk для України.

Міноборони Чехія військова допомога Україна танки
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
