Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Чехия планирует передать Украине модернизированные танки — детали

Чехия планирует передать Украине модернизированные танки — детали

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:27
Чехия может передать Украине танки Т-72 M4CZ — что известно
Танк Т-72 M4CZ. Фото: Wikipedia/Maulincio

В Чехии планируют передать модернизированные танки Т-72 M4C для Украины. Сейчас продолжаются работы по обеспечению боеспособности боевых бронированных машин.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Чехии.

Реклама
Читайте также:

Модернизация танков в Чехии

В Минобороны Чехии отреагировали на информацию, что ведомство тратит много средств на модернизацию танков Т-72 M4CZ. Там объяснили, что контракт был заключен при предыдущем руководстве, поэтому сумма не изменилась. Однако оно ограничило объем модификаций только базовой заменой некоторых компонентов.

"В связи с войной в Украине, дарением немецких танков Leopard 2A4 и ухудшением ситуации с безопасностью, по просьбе чешской армии было принято решение о том, что Министерство обороны как можно скорее приобретет новые танки Leopard 2A8", — говорится в сообщении.

Минобороны уплатило госпредприятию VOP CZ авансовые платежи и были закуплены все компоненты. Вследствие этого прекращение работ было бы экономически невыгодным.

Т-72 M4CZ для Украины

Начальник Генштаба Карел Ржека отметил, что решение о модернизации было в то время, когда армия не имела средств для приобретения новых танков. По его словам, Чехия вовремя отреагировала на изменение ситуации с безопасностью и скорректировала план до минимума.

"Мы хотим оценить средства, уже вложенные в модернизацию танка. После завершения необходимых работ мое намерение — рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", — подчеркнул он.

Напомним, Нидерланды передадут Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.

А недавно лидер США Дональд Трамп сообщил, что принял решение о ракетах Tomahawk для Украины.

Минобороны Чехия военная помощь Украина танки
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации