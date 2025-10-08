Чехия может передать Украине танки Т-72 M4CZ — что известно

Танк Т-72 M4CZ. Фото: Wikipedia/Maulincio

В Чехии планируют передать модернизированные танки Т-72 M4C для Украины. Сейчас продолжаются работы по обеспечению боеспособности боевых бронированных машин.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Чехии.

Модернизация танков в Чехии

В Минобороны Чехии отреагировали на информацию, что ведомство тратит много средств на модернизацию танков Т-72 M4CZ. Там объяснили, что контракт был заключен при предыдущем руководстве, поэтому сумма не изменилась. Однако оно ограничило объем модификаций только базовой заменой некоторых компонентов.

"В связи с войной в Украине, дарением немецких танков Leopard 2A4 и ухудшением ситуации с безопасностью, по просьбе чешской армии было принято решение о том, что Министерство обороны как можно скорее приобретет новые танки Leopard 2A8", — говорится в сообщении.

Минобороны уплатило госпредприятию VOP CZ авансовые платежи и были закуплены все компоненты. Вследствие этого прекращение работ было бы экономически невыгодным.

Т-72 M4CZ для Украины

Начальник Генштаба Карел Ржека отметил, что решение о модернизации было в то время, когда армия не имела средств для приобретения новых танков. По его словам, Чехия вовремя отреагировала на изменение ситуации с безопасностью и скорректировала план до минимума.

"Мы хотим оценить средства, уже вложенные в модернизацию танка. После завершения необходимых работ мое намерение — рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", — подчеркнул он.

