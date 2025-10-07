Видео
Главная Новости дня Нидерланды передадут Украине более 150 роботов — что известно

Нидерланды передадут Украине более 150 роботов — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:22
Нидерланды передадут Украине более 150 роботов Milrem Robotics
Роботы Milrem Robotics. Фото: Milrem Robotics

Компания Milrem Robotics, один из ведущих мировых разработчиков робототехники и автономных систем, передаст Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств (UGV) THeMIS. Пожертвование финансируется и координируется правительством Нидерландов, а к производству привлечена компания VDL Defentec.

Об этом сообщает компания Milrem Robotics.

Нидерланды помогают Украине роботами

Официальное объявление о проекте состоялось 6 октября на заводе VDL в городе Борн. В церемонии принял участие министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который подписал соответствующее соглашение вместе с представителями Milrem Robotics и VDL.

Поставка техники будет осуществляться через подразделение Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, которая создает специальную линию окончательной сборки на своем предприятии. Эта производственная база будет масштабируемой, что позволит в будущем продолжить выпуск беспилотников для Украины и других партнеров.

Кроме того, Milrem Robotics организует обучение для украинских операторов и технического персонала, чтобы обеспечить эффективное использование систем в боевых условиях.

"Для нас большая честь возглавить этот проект в партнерстве с Нидерландами и VDL. Платформа THeMIS уже доказала свою эффективность в боевых условиях, и мы убеждены, что эта помощь значительно укрепит обороноспособность Украины", — заявил генеральный директор Milrem Robotics Кульдар Вярси.

"Эта инициатива демонстрирует силу сотрудничества между европейскими оборонными компаниями. Производство в Born не только поддерживает эту поставку, но и создает основу для дальнейших инноваций между Milrem Robotics и VDL", — отметил генеральный директор VDL Groep Виллем ван дер Лигте.

Новая поставка существенно расширит парк украинских беспилотных наземных машин — сейчас в Украине уже эксплуатируются 15 единиц THeMIS, которые с 2022 года доказывают свою эффективность на фронте.

Напомним, по информации Reuters, США вряд ли продадут Украине ракеты Tomahawk. В то же время лидер Дональд Трамп может предоставить другое оружие.

Ранее The Wall Street Journal писало, что США будут предоставлять Украине разведданные для дальнобойных ударов по РФ.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
