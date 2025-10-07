Нідерланди передадуть Україні понад 150 роботів Milrem Robotics

Роботи Milrem Robotics. Фото: Milrem Robotics

Компанія Milrem Robotics, один із провідних світових розробників робототехніки та автономних систем, передасть Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS. Пожертвування фінансується та координується урядом Нідерландів, а до виробництва залучена компанія VDL Defentec.

Про це повідомляє компанія Milrem Robotics.

Нідерланди допомагають Україні роботами

Офіційне оголошення про проєкт відбулося 6 жовтня на заводі VDL у місті Борн. У церемонії взяв участь міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який підписав відповідну угоду разом із представниками Milrem Robotics і VDL.

Поставка техніки здійснюватиметься через підрозділ Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання на своєму підприємстві. Ця виробнича база буде масштабованою, що дозволить у майбутньому продовжити випуск безпілотників для України та інших партнерів.

Крім того, Milrem Robotics організує навчання для українських операторів і технічного персоналу, аби забезпечити ефективне використання систем у бойових умовах.

"Для нас велика честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою ефективність у бойових умовах, і ми переконані, що ця допомога значно зміцнить обороноздатність України", — заявив генеральний директор Milrem Robotics Кульдар Вярсі.

"Ця ініціатива демонструє силу співпраці між європейськими оборонними компаніями. Виробництво в Born не лише підтримує це постачання, а й створює основу для подальших інновацій між Milrem Robotics і VDL", — зазначив генеральний директор VDL Groep Віллем ван дер Лігте.

Нове постачання суттєво розширить парк українських безпілотних наземних машин — наразі в Україні вже експлуатуються 15 одиниць THeMIS, які з 2022 року доводять свою ефективність на фронті.

