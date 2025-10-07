Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нідерланди передадуть Україні понад 150 роботів — що відомо

Нідерланди передадуть Україні понад 150 роботів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:22
Нідерланди передадуть Україні понад 150 роботів Milrem Robotics
Роботи Milrem Robotics. Фото: Milrem Robotics

Компанія Milrem Robotics, один із провідних світових розробників робототехніки та автономних систем, передасть Україні понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS. Пожертвування фінансується та координується урядом Нідерландів, а до виробництва залучена компанія VDL Defentec.

Про це повідомляє компанія Milrem Robotics.

Реклама
Читайте також:

Нідерланди допомагають Україні роботами

Офіційне оголошення про проєкт відбулося 6 жовтня на заводі VDL у місті Борн. У церемонії взяв участь міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який підписав відповідну угоду разом із представниками Milrem Robotics і VDL.

Поставка техніки здійснюватиметься через підрозділ Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію остаточного складання на своєму підприємстві. Ця виробнича база буде масштабованою, що дозволить у майбутньому продовжити випуск безпілотників для України та інших партнерів.

Крім того, Milrem Robotics організує навчання для українських операторів і технічного персоналу, аби забезпечити ефективне використання систем у бойових умовах.

"Для нас велика честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою ефективність у бойових умовах, і ми переконані, що ця допомога значно зміцнить обороноздатність України", — заявив генеральний директор Milrem Robotics Кульдар Вярсі.

"Ця ініціатива демонструє силу співпраці між європейськими оборонними компаніями. Виробництво в Born не лише підтримує це постачання, а й створює основу для подальших інновацій між Milrem Robotics і VDL", — зазначив генеральний директор VDL Groep Віллем ван дер Лігте.

Нове постачання суттєво розширить парк українських безпілотних наземних машин — наразі в Україні вже експлуатуються 15 одиниць THeMIS, які з 2022 року доводять свою ефективність на фронті.

Нагадаємо, за інформацію Reuters, США навряд продадуть Україні ракети Tomahawk. Водночас лідер Дональд Трамп може надати іншу зброю.

Раніше The Wall Street Journal писало, що США будуть надавати Україні розвіддані для далекобійних ударів по РФ.

Нідерланди військова допомога дрони війна в Україні безпілотник
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації