Rheinmetall передаст Украине системы ПВО Skyranger 35 на базе Leopard 1

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине системы противовоздушной обороны Skyranger 35 на базе Leopard 1. Общая сумма техники составляет миллион евро.

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Skyranger 35 для Украины

Финансирование систем обеспечивает одна из стран ЕС за счет доходов от замороженных российских активов.

Производство и интеграцию комплексов выполнит компания Rheinmetall Italia SpA на своем головном предприятии в Риме.

"Мы благодарны за доверие, которое Украина нам выразила. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", — подчеркнул генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Что известно о системе ПВО от Rheinmetall

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает высокую мобильность и надежную защиту гусеничной платформы с мощными возможностями зенитно-пушечного комплекса.

ПВО имеет револьверную 35-мм пушку KDG 35/1000, производящую до 1000 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — около 4 км, а многие узлы и детали совместимы с пушкой Oerlikon Mk 3.

"Благодаря технологии AHEAD, Skyranger 35 способен стрелять в воздух. В будущем также можно будет оснастить его современными управляемыми ракетами", — говорится в сообщении.

Напомним, Чехия может передать Украине танки Т-72 M4C. Сейчас в стране продолжается модернизация.

Кроме того, компания Milrem Robotics объявила о передаче Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS.