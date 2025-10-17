Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з представниками компанії, що виробляє F-16

Зеленський зустрівся з представниками компанії, що виробляє F-16

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:32
Оновлено: 09:57
Зеленський зустрівся із представниками оборонної компанії Lockheed Martin
Президент України Володимир Зеленський та представник Lockheed Martin. Фото: Зеленський/X

У п'ятницю, 17 жовтня, під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили потребу української армії в системах ППО та літаках F-16.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський зустрівся із виробниками F-16

Сьогодні, 17 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin.

Сторони обговорили перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії.

Глава держави розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16.

Зеленський в США
Зустріч Зеленського із представниками Lockheed Martin. Фото: Зеленський/X

"Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації. Дякую Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні", — резюмував Зеленський.

Зауважимо, що нині Lockheed Martin є основним виробником і постачальником F-16 у світі, включно з модернізацією старих моделей.

Нагадаємо, що також Зеленський зустрівся із представниками американської оборонної компанії Raytheon.

Раніше Зеленський прокоментував останні атаки Росії, зокрема й на Кривий Ріг.

Володимир Зеленський США оборонна сфера війна в Україні зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації