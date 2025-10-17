Президент України Володимир Зеленський та представник Lockheed Martin. Фото: Зеленський/X

У п'ятницю, 17 жовтня, під час візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили потребу української армії в системах ППО та літаках F-16.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського із представниками Lockheed Martin. Фото: Зеленський/X

"Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо конкретні кроки, які необхідні для нашого захисту, і працюємо для їх реалізації. Дякую Lockheed Martin і Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні", — резюмував Зеленський.

Зауважимо, що нині Lockheed Martin є основним виробником і постачальником F-16 у світі, включно з модернізацією старих моделей.

Нагадаємо, що також Зеленський зустрівся із представниками американської оборонної компанії Raytheon.

Раніше Зеленський прокоментував останні атаки Росії, зокрема й на Кривий Ріг.