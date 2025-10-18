Відео
Головна Новини дня Перемоги обом сторонам — Трамп дивно висловився про перемир'я

Перемоги обом сторонам — Трамп дивно висловився про перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 03:54
Оновлено: 03:57
Дональд Трамп побажав перемоги Україні та РФ —дивна заява лідера США
Президент США Дональд Трамп під час урочистого обіду із президентом Володимиром Зеленським. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі закликав обидві сторони припинити вогонь по лінії фронту. При цьому Трамп зробив дивний акцент або відсилання на олімпійський принцип "Нехай переможе найсильніший".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social та заяві журналістам. 

Читайте також:

Що заявив Трамп Зеленському та Путіну

Перемоги обом сторонам — Трамп дивно висловився про перемир'я - фото 1
Допис Дональда Трампа щодо перемир'я між РФ та Україною. Фото: Скриншот

Спочатку заклик до припинення вогню на фронті Трамп опублікував у власній соцмережі. В дописі він оцінив зустріч з українським колегою позитивно, але наполегливо запропонував "зупинити вбивства", до чого раніше закликав і диктатора Путіна.

"Зустріч з президентом України була дуже цікавою та сердечною, але я сказав йому, як я також наполегливо радив Путіну: настав час зупинити вбивства та укласти УГОДУ! Досить крові пролито, межі власності визначені Війною та Кишками (фразеологізм, що описує жахіття війни, — ред.)", — написав Трамп.

Також він зазначив, що обидві сторони мають зупинитись там, де зараз знаходяться, а потім історія все визначить сама.

"Нехай обидва претендують на Перемогу, нехай Історія вирішує!", — акцентував лідер США.

Згодом виступаючи перед журналістами Трамп підтвердив таку точку зору. Він знову закликав до перемир'я по лінії фронту. 

"На мою думку, війну потрібно припинити негайно. Зупиніться на лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складним. Ви ніколи не зможете це вирішити", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтримує ідею Дональда Трампа зупинити вогонь по лінії фронту. Після цього, на думку українського лідера, можна обговорити в тому числі й територіальні питання. 

Також повідомлялось, що під час візиту до США Зеленський зустрівся із представниками американського ВПК. Сторони обговорили потребу української армії в системах ППО та літаках F-16.

Дональд Трамп перемир'я війна в Україні фронт припинення вогню
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
