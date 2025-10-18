Після зустрічі з Трампом Зеленський окреслив щодо територій та припинення вогню — з чого треба почати

Термінова новина

Виступаючи перед журналістами за підсумками своєї зустрічі з президентом Трампом лідер України Зеленський окреслив основні проблемні питання: це питання територій та питання припинення вогню. Український президент чітко відповів, з чого треба почати.

Яким має бути перший крок на думку Зеленського

За словами президента України, без повного припинення вогню по лінії фронту не можна порушувати питання домовленостей щодо територій.

"Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію. Але перед тим як говорити про будь-які домовленості щодо територій чи інших аспектів, важливо зробити перший крок — припинити вогонь", — заявив Володимир Зеленський.

