Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський про території та припинення вогню — що буде першим

Зеленський про території та припинення вогню — що буде першим

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 00:13
Оновлено: 00:24
Після зустрічі з Трампом Зеленський окреслив щодо територій та припинення вогню — з чого треба почати
Термінова новина

Виступаючи перед журналістами за підсумками своєї зустрічі з президентом Трампом лідер України Зеленський окреслив основні проблемні питання: це питання територій та питання припинення вогню. Український президент чітко відповів, з чого треба почати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яким має бути перший крок на думку Зеленського

За словами президента України, без повного припинення вогню по лінії фронту не можна порушувати питання домовленостей щодо територій.

"Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію. Але перед тим як говорити про будь-які домовленості щодо територій чи інших аспектів, важливо зробити перший крок — припинити вогонь", — заявив Володимир Зеленський.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні припинення вогню
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації