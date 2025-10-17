Кортеж Зеленського залишив Білий дім — скільки тривала зустріч з Трампом

Зеленський завершив розмову з Трампом — що відомо
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:06
Оновлено: 23:12
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом. Колртеж українського президента покинув резиденцію американського колеги.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо на цей момент
Зустріч обох Зеленського та Трампа тривала понад 2 години. Це набагато більше, ніж було заплановано раніше.
Новина оновлюється...
