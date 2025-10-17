Кортеж Зеленського залишив Білий дім — скільки тривала зустріч з Трампом

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом. Колртеж українського президента покинув резиденцію американського колеги.

Що відомо на цей момент

Зустріч обох Зеленського та Трампа тривала понад 2 години. Це набагато більше, ніж було заплановано раніше.

Новина оновлюється...