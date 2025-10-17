Трамп заявив, що Путін хоче завершення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершити війну. При цього того ж самого бажає і український лідер Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп про війну в Україні

За словами Трампа, взаємне бажання двох президентів може призвести до завершення війни в Україні.

"Я думаю, що Путін хоче покласти край війні. Інакше він би не говорив так. Я думаю, що Зеленський теж хоче її покласти край", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним. За його словами, зараз "не ідеальний час" для цього.

Зазначимо, що президент США зустрінеться з російським диктатором в Угорщині. Це трапиться у найближчі два тижні.