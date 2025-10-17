Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине

Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 20:52
обновлено: 21:42
Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну. При этом того же самого желает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Трамп о войне в Украине

По словам Трампа, взаимное желание двух президентов может привести к завершению войны в Украине.

"Я думаю, что Путин хочет положить конец войне. Иначе он бы не говорил так. Я думаю, что Зеленский тоже хочет ее положить конец", — сказал Трамп.

Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.

Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации