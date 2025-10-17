Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну. При этом того же самого желает и украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Трамп о войне в Украине
По словам Трампа, взаимное желание двух президентов может привести к завершению войны в Украине.
"Я думаю, что Путин хочет положить конец войне. Иначе он бы не говорил так. Я думаю, что Зеленский тоже хочет ее положить конец", — сказал Трамп.
Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.
Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.
