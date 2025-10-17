Трамп заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну. При этом того же самого желает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Трамп о войне в Украине

По словам Трампа, взаимное желание двух президентов может привести к завершению войны в Украине.

"Я думаю, что Путин хочет положить конец войне. Иначе он бы не говорил так. Я думаю, что Зеленский тоже хочет ее положить конец", — сказал Трамп.

Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.

Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.