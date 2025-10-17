Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі із Трампом

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Американський лідер Дональд Трамп особисто зустрів президента України.

Про це повідомляє видання Sky News.

Зустріч Зеленського та Трампа

Як передає видання, український лідер, усміхаючись, вийшов із автомобіля, де його тепло зустрів Трамп. Президент США підняв кулак у повітря та позував для камер, після чого вони обмінялися кількома словами перед тим, як увійти до будівлі.

На тлі зустрічі журналісти намагалися отримати коментар від Трампа щодо переговорів з Володимиром Путіним, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, тим часом Володимир Зеленський провів низку зустрічей в США. Він контактував з представниками найбільших виробників зброї та міністрами енергетики.

Також активно обговорюється можливість проведення переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.