Україна
Головна Новини дня Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі із Трампом

Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 20:31
Оновлено: 20:47
Зеленський прибув у Білий дім для зустрічі із Трампом
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Американський лідер Дональд Трамп особисто зустрів президента України.

Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Трампа

Як передає видання, український лідер, усміхаючись, вийшов із автомобіля, де його тепло зустрів Трамп. Президент США підняв кулак у повітря та позував для камер, після чого вони обмінялися кількома словами перед тим, як увійти до будівлі.

На тлі зустрічі журналісти намагалися отримати коментар від Трампа щодо переговорів з Володимиром Путіним, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, тим часом Володимир Зеленський провів низку зустрічей в США. Він контактував з представниками найбільших виробників зброї та міністрами енергетики

Також активно обговорюється можливість проведення переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Білий дім війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
