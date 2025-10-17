Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Американский лидер ДональдТрамп лично встретил президента Украины.
Об этом сообщает издание Sky News.
Встреча Зеленского и Трампа
Как передает издание, украинский лидер, улыбаясь, вышел из автомобиля, где его тепло встретил Трамп. Президент США поднял кулак в воздух и позировал для камер, после чего они обменялись несколькими словами перед тем, как войти в здание.
На фоне встречи журналисты пытались получить комментарий от Трампа относительно переговоров с Владимиром Путиным, но ответа не получили.
Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.
Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Читайте Новини.LIVE!