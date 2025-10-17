Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Американский лидер ДональдТрамп лично встретил президента Украины.

Об этом сообщает издание Sky News.

Встреча Зеленского и Трампа

Как передает издание, украинский лидер, улыбаясь, вышел из автомобиля, где его тепло встретил Трамп. Президент США поднял кулак в воздух и позировал для камер, после чего они обменялись несколькими словами перед тем, как войти в здание.

На фоне встречи журналисты пытались получить комментарий от Трампа относительно переговоров с Владимиром Путиным, но ответа не получили.

Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.

Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.