Україна
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 20:31
обновлено: 21:19
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Американский лидер ДональдТрамп лично встретил президента Украины.

Об этом сообщает издание Sky News.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Трампа

Как передает издание, украинский лидер, улыбаясь, вышел из автомобиля, где его тепло встретил Трамп. Президент США поднял кулак в воздух и позировал для камер, после чего они обменялись несколькими словами перед тем, как войти в здание.

На фоне встречи журналисты пытались получить комментарий от Трампа относительно переговоров с Владимиром Путиным, но ответа не получили.

Напомним, тем временем Владимир Зеленский провел ряд встреч в США. Он контактировал с представителями крупнейших производителей оружия и министрами энергетики.

Также активно обсуждается возможность проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Белый дом война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
