Главная Новости дня Зеленский обсудил с министром энергетики США атаки РФ

Зеленский обсудил с министром энергетики США атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 10:01
обновлено: 14:01
Зеленский встретился с министром энергетики США — детали
Встреча Зеленского с министром энергетики США. Фото: Зеленский/X

В пятницу, 17 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом. Стороны обсудили атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с министром энергетики США

Сегодня, 17 октября, во время визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Америки Крисом Райтом.

Глава государства поблагодарил США, весь американский народ за поддержку Украины и отметил личные усилия Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на достижение реального мира.

Зеленський США
Встреча Зеленского с Крисом Райтом. Фото: ОПУ

Во время встречи Зеленский проинформировал о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности Украины для скорейшего восстановления пострадавших энергообъектов.

В свою очередь, Крис Райт отметил лидерство Президента Украины и мужество украинского народа в борьбе против российской агрессии. Он заверил в поддержке Украины и отметил, что США помогут всем необходимым для устойчивости украинской энергосистемы, в частности перед началом зимы.

Кріс Райт
Министр энергетики США Крис Райт. Фото: ОПУ

Министр энергетики также отдельно акцентировал на важности развития сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Крис Райт отметил, что США заинтересованы в увеличении присутствия американского бизнеса в Украине.

Во время встречи стороны подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики. Среди прочего речь шла о ядерной энергетике и сжиженном газе.

Ранее мы информировали, что Зеленский встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, производящей F-16.

Также Зеленский провел встречу с представителями американской оборонной компании Raytheon, которая производит Patriot.

Владимир Зеленский США война в Украине энергетика отключения света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
