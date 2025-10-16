Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:48
Оновлено: 21:05
У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 16 жовтня, прессекретар Дональда Трампа Кароліна Левітт заявила, що все ще можливо організувати зустріч між президентами України та РФ. Вона також розповіла про результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання News.sky.

Реклама
Читайте також:

https://t.me/novynylive/171098

Переговори України та Росії

За словами Левітт, Трамп вважає, що можна змусити Володимира Путіна та Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Ідея зустрічі лідерів двох країн вже обговорювалася після поїздки Трампа на Аляску у серпні, коли він мав особисту зустріч із російським президентом.

Левітт зазначила, що Зеленський готовий до переговорів, проте поки що зустріч не відбулася через відсутність конкретних кроків з боку Москви. Водночас, прессекретар підкреслила, що Путін зацікавлений у спілкуванні з Трампом.

Дзвінок між Трампом і Путіним тривав близько двох годин. Левітт повторила, що президент США вважає: під час розмови вдалося досягти певного прогресу щодо війни в Україні. Трамп, за її словами, налаштований продовжувати роботу над просуванням ініціатив миру.

Раніше Дональд Трамп розкрив результати переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, які пройшли у четвер, 16 жовтня.

До цього стало відомо, Трамп планує створити "фонд перемоги" для України. Гроші для цього будуть братися з нових мит для Китаю. 

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації