У Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 16 жовтня, прессекретар Дональда Трампа Кароліна Левітт заявила, що все ще можливо організувати зустріч між президентами України та РФ. Вона також розповіла про результати телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання News.sky.

Переговори України та Росії

За словами Левітт, Трамп вважає, що можна змусити Володимира Путіна та Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Ідея зустрічі лідерів двох країн вже обговорювалася після поїздки Трампа на Аляску у серпні, коли він мав особисту зустріч із російським президентом.

Левітт зазначила, що Зеленський готовий до переговорів, проте поки що зустріч не відбулася через відсутність конкретних кроків з боку Москви. Водночас, прессекретар підкреслила, що Путін зацікавлений у спілкуванні з Трампом.

Дзвінок між Трампом і Путіним тривав близько двох годин. Левітт повторила, що президент США вважає: під час розмови вдалося досягти певного прогресу щодо війни в Україні. Трамп, за її словами, налаштований продовжувати роботу над просуванням ініціатив миру.

Раніше Дональд Трамп розкрив результати переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, які пройшли у четвер, 16 жовтня.

До цього стало відомо, Трамп планує створити "фонд перемоги" для України. Гроші для цього будуть братися з нових мит для Китаю.