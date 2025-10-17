Кортеж Зеленского покинул Белый дом - сколько длилась встреча с Трампом

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с лидером США Дональдом Трампом. Колртеж украинского президента покинул резиденцию американского коллеги.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Что известно на данный момент

Встреча обоих Зеленского и Трампа длилась более 2 часов. Это намного больше, чем было запланировано ранее.

Новость обновляется...