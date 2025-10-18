После встречи с Трампом Зеленский очертил по территориям и прекращению огня - с чего надо начать

Срочная новость

Выступая перед журналистами по итогам своей встречи с президентом Трампом лидер Украины Зеленский очертил основные проблемные вопросы: это вопрос территорий и вопрос прекращения огня. Украинский президент четко ответил, с чего надо начать.

Каким должен быть первый шаг по мнению Зеленского

По словам президента Украины, без полного прекращения огня по линии фронта нельзя поднимать вопрос договоренностей по территориям.

"Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед тем как говорить о каких-либо договоренностях относительно территорий или других аспектов, важно сделать первый шаг — прекратить огонь", — заявил Владимир Зеленский.

