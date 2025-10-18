Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Перемир'я й "Томагавки" — підсумки зустрічі Трампа та Зеленського

Перемир'я й "Томагавки" — підсумки зустрічі Трампа та Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 03:10
Оновлено: 03:12
Зеленський зробив низку важливих заяв після зустрічі з Трампом — стосуються ракет та припинення вогню
Володимир Зеленській та Андрій Єрмак у Білому домі. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Білого дому. За підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер зробив низку важливих заяв, стосовно перемир'я, постачання ракет "Томагавк", санкцій проти РФ й, навіть, свого ставлення до диктатора Путіна.

Новини.LIVE знайомлять з основними важливими заявами українського лідера.

Реклама
Читайте також:

Постачання ППО та "Томагавків", а також удари по РФ

Володимир Зеленський проінформував журналістів на брифінгу, що на цей момент питання постачання далекобійних ракет Tomahawk поки що відкладене. А ось проблему нестачі систем ППО вони з Трампом уважно обговорили.

"Ми домовились про це (про Tomahawk, — ред.) не говорити. США не хочуть ескалації", — сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що це не означає, що "Томагавки" не з'являться в Україні у майбутньому. Для подальших перемовин ніхто не скасовував цю тему.

А що стосується і далекобійних ударів вглибину Росії. Зеленський зазначив, що це питання не підіймалось у розмові з Трампом. 

Спірні території та перемир'я

Журналісти запитали у Зеленського щодо обговорення з Трампом питання окупованих росіянами територій України в аспекті мирних переговорів. Український лідер акцентував, що все можна почати обговорювати, проте треба для цього припинити вогонь по лінії фронту

Він також підтримав ідею Трампа, який думає так само. 

"Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію. Але перед тим як говорити про будь-які домовленості щодо територій чи інших аспектів, важливо зробити перший крок — припинити вогонь", — заявив Володимир Зеленський.

Взаємна ненависть Путіна та Зеленського

Також Володимир Зеленський відповів на питання: чи ненавидить він Путіна. Таке питання поставив американський журналіст посилаючись на слова Трампа про почуття Путіна до Зеленського.

Президент України здивувався такому запитанню і відповів, що не може якось інакше ставитись до людини, яка намагається вбити всіх українців. І це не стільки про особисті почуття, скільки почуття до ворога.

"Росія для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп зробив приголомшливу заяву стосовно можливого посилення санкцій проти Кремля. Американський лідер вважає, що зараз "не ідеальний час" для цього. 

А під час офіційного обіду на честь зустрічі з Трампом президент України Зеленський заявив про шанси зупинити агресію Путіна

Володимир Зеленський США володимир путін переговори Дональд Трамп Білий дім
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації