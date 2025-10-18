Зеленський зробив низку важливих заяв після зустрічі з Трампом — стосуються ракет та припинення вогню

Володимир Зеленській та Андрій Єрмак у Білому домі. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський завершив свій візит до Білого дому. За підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер зробив низку важливих заяв, стосовно перемир'я, постачання ракет "Томагавк", санкцій проти РФ й, навіть, свого ставлення до диктатора Путіна.

Новини.LIVE знайомлять з основними важливими заявами українського лідера.

Реклама

Читайте також:

Постачання ППО та "Томагавків", а також удари по РФ

Володимир Зеленський проінформував журналістів на брифінгу, що на цей момент питання постачання далекобійних ракет Tomahawk поки що відкладене. А ось проблему нестачі систем ППО вони з Трампом уважно обговорили.

"Ми домовились про це (про Tomahawk, — ред.) не говорити. США не хочуть ескалації", — сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що це не означає, що "Томагавки" не з'являться в Україні у майбутньому. Для подальших перемовин ніхто не скасовував цю тему.

А що стосується і далекобійних ударів вглибину Росії. Зеленський зазначив, що це питання не підіймалось у розмові з Трампом.

Спірні території та перемир'я

Журналісти запитали у Зеленського щодо обговорення з Трампом питання окупованих росіянами територій України в аспекті мирних переговорів. Український лідер акцентував, що все можна почати обговорювати, проте треба для цього припинити вогонь по лінії фронту

Він також підтримав ідею Трампа, який думає так само.

"Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію. Але перед тим як говорити про будь-які домовленості щодо територій чи інших аспектів, важливо зробити перший крок — припинити вогонь", — заявив Володимир Зеленський.

Взаємна ненависть Путіна та Зеленського

Також Володимир Зеленський відповів на питання: чи ненавидить він Путіна. Таке питання поставив американський журналіст посилаючись на слова Трампа про почуття Путіна до Зеленського.

Президент України здивувався такому запитанню і відповів, що не може якось інакше ставитись до людини, яка намагається вбити всіх українців. І це не стільки про особисті почуття, скільки почуття до ворога.

"Росія для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп зробив приголомшливу заяву стосовно можливого посилення санкцій проти Кремля. Американський лідер вважає, що зараз "не ідеальний час" для цього.

А під час офіційного обіду на честь зустрічі з Трампом президент України Зеленський заявив про шанси зупинити агресію Путіна.