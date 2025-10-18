Видео
Главная Новости дня Перемирие и "Томагавки" — итоги встречи Трампа с Зеленским

Перемирие и "Томагавки" — итоги встречи Трампа с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 03:10
обновлено: 03:12
Зеленский сделал ряд важных заявлений после встречи с Трампом — касаются ракет и прекращения огня
Владимир Зеленской и Андрей Ермак в Белом доме. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Белый дом. По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер сделал ряд важных заявлений, относительно перемирия, поставки ракет "Томагавк", санкций против РФ и даже своего отношения к диктатору Путину.

Новини.LIVE знакомят с основными важными заявлениями украинского лидера.

Читайте также:

Поставки ПВО и "Томагавков", а также удары по РФ

Владимир Зеленский проинформировал журналистов на брифинге, что на данный момент вопрос поставки дальнобойных ракет Tomahawk пока что отложен. А вот проблему нехватки систем ПВО они с Трампом внимательно обсудили.

"Мы договорились об этом (о Tomahawk, — ред.) не говорить. США не хотят эскалации", — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что это не означает, что "Томагавки" не появятся в Украине в будущем. Для дальнейших переговоров никто не отменял эту тему.

А что касается и дальнобойных ударов вглубь России. Зеленский отметил, что этот вопрос не поднимался в разговоре с Трампом.

Спорные территории и перемирие

Журналисты спросили у Зеленского по обсуждению с Трампом вопрос оккупированных россиянами территорий Украины в аспекте мирных переговоров. Украинский лидер акцентировал, что все можно начать обсуждать, однако надо для этого прекратить огонь по линии фронта

Он также поддержал идею Трампа, который думает так же.

"Россияне действительно хотели бы оккупировать всю территорию. Но перед тем как говорить о каких-либо договоренностях относительно территорий или других аспектов, важно сделать первый шаг — прекратить огонь", — заявил Владимир Зеленский.

Взаимная ненависть Путина и Зеленского

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос: ненавидит ли он Путина. Такой вопрос задал американский журналист ссылаясь на слова Трампа о чувствах Путина к Зеленскому.

Президент Украины удивился такому вопросу и ответил, что не может как-то иначе относиться к человеку, который пытается убить всех украинцев. И это не столько о личных чувствах, сколько чувствах к врагу.

"Россия для нас враг. Они не хотят останавливаться. Хотя безусловно мы ненавидим врага", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Трамп сделал ошеломляющее заявление относительно возможного ужесточения санкций против Кремля. Американский лидер считает, что сейчас "не идеальное время" для этого.

А во время официального обеда в честь встречи с Трампом президент Украины Зеленский заявил о шансах остановить агрессию Путина.

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры Дональд Трамп Белый дом
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
