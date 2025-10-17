Зеленський зробив заяву щодо Томагавків — чи нададуть їх американці

Термінова новина

У США почався брифінг українського президента Володимира Зеленського. Виступаючи перед журналістами він відповів про ППО для України та ракети Томагавк.

Чи дасть Трамп ППО для України

Зеленський сказав, що він поставив питання ППО перед американським колегою. Проте було вирішено поки що це не обговорювати масштабно питання Томагавків, щоб не ескалувати ситуацію.

