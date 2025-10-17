Відео
Відео

Зеленський зустрівся з пресою — що заявив про ППО та Томагавки

Зеленський зустрівся з пресою — що заявив про ППО та Томагавки

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:47
Оновлено: 00:38
Зеленський зробив заяву щодо Томагавків — чи нададуть їх американці
Термінова новина

У США почався брифінг українського президента Володимира Зеленського. Виступаючи перед журналістами він відповів про ППО для України та ракети Томагавк.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи дасть Трамп ППО для України

Зеленський сказав, що він поставив питання ППО перед американським колегою. Проте було вирішено поки що це не обговорювати масштабно питання Томагавків, щоб не ескалувати ситуацію. 

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп ППО війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
