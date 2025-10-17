Зеленский сделал заявление Томагавки от США - предоставят ли их американцы

Срочная новость

В США начался брифинг украинского президента Владимира Зеленского. Выступая перед журналистами он ответил о ПВО для Украины и ракетах Томагавк.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Даст ли Трамп ПВО для Украины

Зеленский сказал, что он поставил вопрос ПВО перед американским коллегой. Однако было решено пока что не обсуждать масштабно вопрос Томагавков, чтобы не эскалировать ситуацию.

Новость обновляется...