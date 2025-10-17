Видео
Зеленский начал встречу с прессой — что заявил о ПВО для Украины

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:47
обновлено: 00:38
Зеленский сделал заявление Томагавки от США - предоставят ли их американцы
Срочная новость

В США начался брифинг украинского президента Владимира Зеленского. Выступая перед журналистами он ответил о ПВО для Украины и ракетах Томагавк.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Даст ли Трамп ПВО для Украины

Зеленский сказал, что он поставил вопрос ПВО перед американским коллегой. Однако было решено пока что не обсуждать масштабно вопрос Томагавков, чтобы не эскалировать ситуацию.

Новость обновляется...

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп ПВО война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
