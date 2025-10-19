Трамп заявил, что Путин удержит часть украинской территории

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о войне России против Украины, упомянув, что Владимир Путин "захватил определенную часть территории".

Его слова прозвучали в интервью Fox News и сразу вызвали резонанс как в Америке, так и за ее пределами.

Глава Белого дома отметил, что российский диктатор не намерен полностью отказываться от захваченных регионов. По мнению Дональда Трампа, конфликт может завершиться только при условии, что Кремль оставит за собой часть оккупированных земель.

Что Трамп сказал о Путине

Журналист поинтересовалась, готов ли президент РФ прекратить войну, не добившись территориальных выгод. В ответ Трамп дал понять, что подобный сценарий маловероятен, ведь "он уже получил много земли и не захочет уйти ни с чем".

Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Reuters

Американский лидер также прокомментировал военную помощь Киеву. Он подчеркнул, что США не могут рисковать собственной безопасностью, передавая Украине все запрошенные вооружения. По его словам, Вашингтон обязан сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой своих интересов.

"Ну, Путин что-то захватит. Я имею в виду, они воевали, и у него много территории. Он захватил определенную землю. Понимаете, мы не можем отдать все наше оружие Украине. Я был добр к Зеленскому и к Украине, но не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", — заявил Трамп.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подробно рассказал о текущей ситуации на фронте и ударах по территории РФ.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал ролик с Дональдом Трампом, который разозлил многих американцев.