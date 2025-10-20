Відео
Головна Новини дня Трамп не вирішив, чи давати Україні далекобійні ракети — Венс

Трамп не вирішив, чи давати Україні далекобійні ракети — Венс

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:34
Оновлено: 10:13
Джей Ді Венс заявив що Трамп ще не вирішив чи надавати Україні Томагавки
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Дональд Трамп закликає заморозити фронт в Україні і не погодився передавати далекобійні ракети Збройним силам України. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточного рішення щодо передачі ракет Tomahawk Україні ще немає. 

Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив журналістам під час польоту на борту Air Force One, що будь-які подальші переговори про території лише ускладнюють мирний процес.

"Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: "Ви берете це, ми беремо те. Нехай залишиться так, як є зараз. 78% території вже захоплено Росією. Вони можуть домовитися про щось пізніше", — сказав Дональд Трамп. 

Джерела, знайомі з деталями переговорів, повідомили, що пропозиція Трампа пролунала після заяви Зеленського про небажання поступатися будь-якою територією. Розмова завершилася висновком Трампа про потребу укласти "угоду на лінії розмежування".

На тлі цих подій віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що питання про надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" поки що залишається відкритим.

"Президент Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо цього питання", — заявив Венс під час розмови з журналістами.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявив, що не може передавати Україні всю зброю по запиту через безпеку для США. Мовляв, треба зберігати баланс між підтримкою союзників та захистом власних інтересів.

Також, за повідомленнями в ЗМІ, Путін запропонував повернути Україні під контроль усю Херсонську та Запорізьку області в обмін на Донбас.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія побоюється передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
