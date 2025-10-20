Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп не решил, давать ли Украине дальнобойные ракеты — Вэнс

Трамп не решил, давать ли Украине дальнобойные ракеты — Вэнс

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:34
обновлено: 10:13
Джей Ди Вэнс заявил что Трамп еще не решил предоставлять ли Украине Томагавки
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Дональд Трамп призывает заморозить фронт в Украине и не согласился передавать дальнобойные ракеты Вооруженным силам Украины. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине еще нет.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Трамп считает, что Украине надо соглашаться уже сейчас на те условия, которые выдвигает Россия

Трамп заявил журналистам во время полета на борту Air Force One, что любые дальнейшие переговоры о территориях только усложняют мирный процесс.

"Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на линиях фронта. Остальное очень трудно обсудить, если вы собираетесь сказать: "Вы берете это, мы берем то. Пусть останется так, как есть сейчас. 78% территории уже захвачено Россией. Они могут договориться о чем-то позже", — сказал Дональд Трамп.

Источники, знакомые с деталями переговоров, сообщили, что предложение Трампа прозвучало после заявления Зеленского о нежелании уступать какую-либо территорию. Разговор завершился выводом Трампа о необходимости заключить "соглашение на линии разграничения".

На фоне этих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет "Томагавк" пока остается открытым.

"Президент Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу", — заявил Вэнс во время разговора с журналистами.

Напомним, также Дональд Трамп заявил, что не может передавать Украине все оружие по запросу из-за безопасности для США. Мол, надо сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой собственных интересов.

Также, по сообщениям в СМИ, Путин предложил вернуть Украине под контроль всю Херсонскую и Запорожскую области в обмен на Донбасс.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия опасается передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина дальнобойное оружие Джей Ди Вэнс
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации