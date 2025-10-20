Джей Ди Вэнс заявил что Трамп еще не решил предоставлять ли Украине Томагавки

Трамп не решил, давать ли Украине дальнобойные ракеты — Вэнс
Дональд Трамп призывает заморозить фронт в Украине и не согласился передавать дальнобойные ракеты Вооруженным силам Украины. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине еще нет.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп считает, что Украине надо соглашаться уже сейчас на те условия, которые выдвигает Россия
Трамп заявил журналистам во время полета на борту Air Force One, что любые дальнейшие переговоры о территориях только усложняют мирный процесс.
"Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на линиях фронта. Остальное очень трудно обсудить, если вы собираетесь сказать: "Вы берете это, мы берем то. Пусть останется так, как есть сейчас. 78% территории уже захвачено Россией. Они могут договориться о чем-то позже", — сказал Дональд Трамп.
Источники, знакомые с деталями переговоров, сообщили, что предложение Трампа прозвучало после заявления Зеленского о нежелании уступать какую-либо территорию. Разговор завершился выводом Трампа о необходимости заключить "соглашение на линии разграничения".
На фоне этих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет "Томагавк" пока остается открытым.
"Президент Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу", — заявил Вэнс во время разговора с журналистами.
Напомним, также Дональд Трамп заявил, что не может передавать Украине все оружие по запросу из-за безопасности для США. Мол, надо сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой собственных интересов.
Также, по сообщениям в СМИ, Путин предложил вернуть Украине под контроль всю Херсонскую и Запорожскую области в обмен на Донбасс.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия опасается передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Читайте Новини.LIVE!