Джей Ди Вэнс заявил что Трамп еще не решил предоставлять ли Украине Томагавки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Дональд Трамп призывает заморозить фронт в Украине и не согласился передавать дальнобойные ракеты Вооруженным силам Украины. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине еще нет.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил журналистам во время полета на борту Air Force One, что любые дальнейшие переговоры о территориях только усложняют мирный процесс.

"Мы считаем, что им следует просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на линиях фронта. Остальное очень трудно обсудить, если вы собираетесь сказать: "Вы берете это, мы берем то. Пусть останется так, как есть сейчас. 78% территории уже захвачено Россией. Они могут договориться о чем-то позже", — сказал Дональд Трамп.

Источники, знакомые с деталями переговоров, сообщили, что предложение Трампа прозвучало после заявления Зеленского о нежелании уступать какую-либо территорию. Разговор завершился выводом Трампа о необходимости заключить "соглашение на линии разграничения".

На фоне этих событий вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет "Томагавк" пока остается открытым.

"Президент Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу", — заявил Вэнс во время разговора с журналистами.

Напомним, также Дональд Трамп заявил, что не может передавать Украине все оружие по запросу из-за безопасности для США. Мол, надо сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой собственных интересов.

Также, по сообщениям в СМИ, Путин предложил вернуть Украине под контроль всю Херсонскую и Запорожскую области в обмен на Донбасс.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия опасается передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.