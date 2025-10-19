Видео
Путин готов отдать Украине часть территории, но есть условие — WP

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 00:04
обновлено: 00:04
Путин сказал Трампу, что готов отдать Украине Запорожскую и Херсонскую области
Владимир Путин. Фото: росСМИ

Глава Кремля Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности отдать Украине часть оккупированных территорий. Однако в обмен он требует отдать России Донбасс.

Об этом The Washington Post.

Читайте также:

На что готов пойти Путин

По словам официальных лиц, внимание Путина к Донецкой области говорит о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик.

В то же время источники сообщили, что глава Кремля в ходе переговоров с Трампом заявил о готовности отдать Запорожскую и Херсонскую области Украине, которые он частично захватил. Однако в обмен он требует полный контроль над Донецкой областью.

Издание не уточняет, идет ли речь о полном выводе российских войск из двух областей, либо речь только об отдельных районах.

При этом нынешняя позиция Путина является менее масштабным территориальным требованием, чем то, о котором он говорил во время встречи с Трампом на Аляске. Некоторые представители Белого дома представили это как прогресс, сказали два чиновника.

Другой чиновник, который является высокопоставленным европейским дипломатом, заявил, что Украина вряд ли воспримет это таким образом.

"Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничто", — сказал он.

Как пишет WP, Трамп публично не комментировал требование Путина отдать весь Донбасс. Также он не поддержал запрос России в своем публичном заявлении в пятницу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин провели телефонные переговоры, после которого лидер США анонсировал новый двухсторонний саммит, который теперь пройдет в столице Венгрии Будапеште. Встреча, как ожидается, состоится в ближайшие недели. Лидеры вновь будут обсуждать пути завершения войны.

Также напомним, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп призвал обе стороны прекратить огонь по линии фронта.

