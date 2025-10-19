Путін сказав Трампу, що готовий віддати Україні Запорізьку та Херсонську області

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність віддати Україні частину окупованих територій. Однак в обмін він вимагає віддати Росії Донбас.

Про це The Washington Post.

На що готовий піти Путін

За словами офіційних осіб, увага Путіна до Донецької області говорить про те, що він не відступає від своїх минулих вимог, які завели конфлікт у глухий кут.

Водночас джерела повідомили, що очільник Кремля під час переговорів із Трампом заявив про готовність віддати Запорізьку та Херсонську області Україні, які він частково захопив. Однак в обмін він вимагає повний контроль над Донецькою областю.

Видання не уточнює, чи йдеться про повне виведення російських військ із двох областей, чи йдеться тільки про окремі райони.

При цьому нинішня позиція Путіна є менш масштабною територіальною вимогою, ніж та, про яку він говорив під час зустрічі з Трампом на Алясці. Деякі представники Білого дому представили це як прогрес, сказали два чиновники.

Інший чиновник, який є високопоставленим європейським дипломатом, заявив, що Україна навряд чи сприйме це таким чином.

"Це все одно, що продати їм їхню власну ногу в обмін на ніщо", — сказав він.

Як пише WP, Трамп публічно не коментував вимогу Путіна віддати весь Донбас. Також він не підтримав запит Росії у своїй публічній заяві в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонні переговори, після яких лідер США анонсував новий двосторонній саміт, який тепер відбудеться в столиці Угорщини Будапешті. Зустріч, як очікується, відбудеться найближчими тижнями. Лідери знову обговорюватимуть шляхи завершення війни.

Також нагадаємо, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп закликав обидві сторони припинити вогонь по лінії фронту.