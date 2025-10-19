Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін готовий віддати Україні частину території, але є умова — WP

Путін готовий віддати Україні частину території, але є умова — WP

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 00:04
Оновлено: 00:04
Путін сказав Трампу, що готовий віддати Україні Запорізьку та Херсонську області
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність віддати Україні частину окупованих територій. Однак в обмін він вимагає віддати Росії Донбас.

Про це The Washington Post

Реклама
Читайте також:

На що готовий піти Путін

За словами офіційних осіб, увага Путіна до Донецької області говорить про те, що він не відступає від своїх минулих вимог, які завели конфлікт у глухий кут.

Водночас джерела повідомили, що очільник Кремля під час переговорів із Трампом заявив про готовність віддати Запорізьку та Херсонську області Україні, які він частково захопив. Однак в обмін він вимагає повний контроль над Донецькою областю.

Видання не уточнює, чи йдеться про повне виведення російських військ із двох областей, чи йдеться тільки про окремі райони.

При цьому нинішня позиція Путіна є менш масштабною територіальною вимогою, ніж та, про яку він говорив під час зустрічі з Трампом на Алясці. Деякі представники Білого дому представили це як прогрес, сказали два чиновники.

Інший чиновник, який є високопоставленим європейським дипломатом, заявив, що Україна навряд чи сприйме це таким чином.

"Це все одно, що продати їм їхню власну ногу в обмін на ніщо", — сказав він.

Як пише WP, Трамп публічно не коментував вимогу Путіна віддати весь Донбас. Також він не підтримав запит Росії у своїй публічній заяві в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонні переговори, після яких лідер США анонсував новий двосторонній саміт, який тепер відбудеться в столиці Угорщини Будапешті. Зустріч, як очікується, відбудеться найближчими тижнями. Лідери знову обговорюватимуть шляхи завершення війни.

Також нагадаємо, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп закликав обидві сторони припинити вогонь по лінії фронту.

володимир путін Дональд Трамп Донецька область Запорізька область Херсонська область війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації