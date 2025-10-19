Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського щодо питання територій

Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи питання територіальних поступок і забаганок РФ, заявив, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського. Навпаки, тиск має бути на Москву.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

Що сказав Туск про тиск щодо питання територій

Пост Туска. Фото: скриншот з соцмережі Х

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію", — написав прем'єр-міністр Польщі.

Він додав, що політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого і міцного миру.

Що передувало

Зазначимо, що 16 жовтня між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова, а вже наступного дня американський лідер провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За даними The Washington Post, Путін під час телефонних переговорів заявив про нібито готовність віддати Україні Херсонську та Запорізьку області, але в обмін вимагає повний контроль над Донбасом.

Крім того, сьогодні у Financial Times було опубліковано статтю, в якій ідеться, що Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови РФ, попередивши, що в іншому разі Путін сказав йому, що "знищить" Україну. Зустріч, за твердженням FT, не раз перетворювалася на перепалку.

Важливо сказати, що публічно Трамп подібних заяв не робив. Навпаки, він щонайменше двічі вже закликав сторони зупиниться на лінії фронту. Зеленський в інтерв'ю NBC News теж сказав, що зрозумів посил Трампа саме так. Тобто - зупинка боїв і початок мирного процесу мають бути без додаткових поступок на користь РФ.