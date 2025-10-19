Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск призвал давить на РФ, а не на Зеленского

Туск призвал давить на РФ, а не на Зеленского

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 23:55
обновлено: 23:55
Туск заявил, что никто не должен давить на Зеленского по вопросу территорий
Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя вопрос территориальных уступок и хотелок РФ, заявил, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского. Наоборот, давление должно быть на Москву.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Туск о давлении по вопросу территорий

Туск призвал давить на РФ, а не на Зеленского - фото 1
Пост Туска. Фото: скриншот из соцсети Х

"Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идёт о территориальных уступках. Мы все должны оказать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию", — написал премьер-министр Польши.

Он добавил, что политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и прочному миру.

Что предшествовало

Отметим, что 16 октября между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, а уже на следующий день американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The Washington Post, Путин в ходе телефонных переговоров заявил о якобы готовности отдать Украине Херсонскую и Запорожскую области, но в обмен требует полный контроль над Донбассом.

Кроме того, сегодня в Financial Times была опубликована статья, в которой сказано, что Трамп якобы призывал Зеленского принять условия РФ, предупредив, что в ином случае Путин сказал ему, что "уничтожит" Украину. Встреча, по утверждению FT, не раз превращалась в перепалку.

Важно сказать, что публично Трамп подобных заявлений не делал. Наоборот, он минимум дважды уже призвал стороны остановится по линии фронта. Зеленский в интервью NBC News тоже сказал, что понял посыл Трампа именно так. То есть — остановка боев и начало мирного процесса должны быть без дополнительных уступок в пользу РФ.

Владимир Зеленский война Украина война в Украине Россия Дональд Туск
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации