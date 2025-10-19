Туск заявил, что никто не должен давить на Зеленского по вопросу территорий

Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя вопрос территориальных уступок и хотелок РФ, заявил, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского. Наоборот, давление должно быть на Москву.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

Что сказал Туск о давлении по вопросу территорий

Пост Туска. Фото: скриншот из соцсети Х

"Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идёт о территориальных уступках. Мы все должны оказать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию", — написал премьер-министр Польши.

Он добавил, что политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и прочному миру.

Что предшествовало

Отметим, что 16 октября между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, а уже на следующий день американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным The Washington Post, Путин в ходе телефонных переговоров заявил о якобы готовности отдать Украине Херсонскую и Запорожскую области, но в обмен требует полный контроль над Донбассом.

Кроме того, сегодня в Financial Times была опубликована статья, в которой сказано, что Трамп якобы призывал Зеленского принять условия РФ, предупредив, что в ином случае Путин сказал ему, что "уничтожит" Украину. Встреча, по утверждению FT, не раз превращалась в перепалку.

Важно сказать, что публично Трамп подобных заявлений не делал. Наоборот, он минимум дважды уже призвал стороны остановится по линии фронта. Зеленский в интервью NBC News тоже сказал, что понял посыл Трампа именно так. То есть — остановка боев и начало мирного процесса должны быть без дополнительных уступок в пользу РФ.