Зеленский заявил что возможен конец войны в Украине

Украина вместе с международными союзниками, по словам президента Владимира Зеленского, приблизилась к реальной возможности завершения войны с Россией. Глава государства отметил, что этому в значительной степени способствуют усилия президента США Дональда Трампа, который, по его словам, хочет завершить войну России против Украины так же решительно, как в свое время добился результатов на Ближнем Востоке.

Зеленский заявил о шансах окончания войны

Во время общения с журналистами Зеленский подчеркнул, что нынешняя война не имеет аналогов по масштабу и уровню примененных сил.

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить", — отметил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в международных переговорах сейчас формируется мощный политический запрос на прекращение боевых действий.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", — сказал глава государства.

Он отметил, что в мире формируется общая политическая воля к прекращению боевых действий, и Украина использует этот момент, чтобы усилить собственные позиции.

Напомним, Дональд Трамп отказал Украине в передаче дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что окончательного решения по ракетам от главы Белого дома еще нет.

Между тем Владимир Зеленский сделал заявление относительно территориальных уступок России. А премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о политическом давлении на Владимира Зеленского по сдаче территорий.