Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возможно завершение войны с Россией — Зеленский сделал заявление

Возможно завершение войны с Россией — Зеленский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:27
обновлено: 10:25
Зеленский заявил что возможен конец войны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина вместе с международными союзниками, по словам президента Владимира Зеленского, приблизилась к реальной возможности завершения войны с Россией. Глава государства отметил, что этому в значительной степени способствуют усилия президента США Дональда Трампа, который, по его словам, хочет завершить войну России против Украины так же решительно, как в свое время добился результатов на Ближнем Востоке.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Зеленский заявил о шансах окончания войны

Во время общения с журналистами Зеленский подчеркнул, что нынешняя война не имеет аналогов по масштабу и уровню примененных сил.

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить", — отметил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в международных переговорах сейчас формируется мощный политический запрос на прекращение боевых действий.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", — сказал глава государства.

Он отметил, что в мире формируется общая политическая воля к прекращению боевых действий, и Украина использует этот момент, чтобы усилить собственные позиции.

Напомним, Дональд Трамп отказал Украине в передаче дальнобойных ракет Tomahawk. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что окончательного решения по ракетам от главы Белого дома еще нет.

Между тем Владимир Зеленский сделал заявление относительно территориальных уступок России. А премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о политическом давлении на Владимира Зеленского по сдаче территорий.

Владимир Зеленский Дональд Трамп перемирие война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации