Болгария позволит Путину пролететь для встречи с Трампом

Трамп и Путин. Фото: Reuters

Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолета с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы способствовать проведению его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Министр иностранных дел страны Георг Георгиев подчеркнул, что такие шаги оправданы, если они направлены на достижение мира.

Об этом сообщило издание Euractiv.

Болгария готова способствовать встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев сообщил, что страна готова разрешить пролет самолета с Владимиром Путиным через свое воздушное пространство в случае необходимости для проведения запланированной встречи между российским диктатором и Дональдом Трампом в Будапеште. По его словам, Болгария поддержит любые дипломатические усилия, направленные на достижение мира. Георгиев подчеркнул, что такие инициативы должны рассматриваться в интересах стабильности региона.

"Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение такой встречи, наиболее логично, что такая встреча должна быть обеспечена всеми возможными способами. Как проводить заседание, если один из участников не может на него попасть?", — сказал Георг Георгиев журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Чиновник также подчеркнул, что Россия пока официально не обращалась с просьбой разрешить пролет через болгарское воздушное пространство. Он напомнил, что Болгария не имеет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией, которая сохраняет тесные исторические связи с Москвой. Маршрут через территорию Болгарии мог бы существенно сократить время полета Владимира Путина в Будапешт.

Альтернативный путь, не проходящий через воздушное пространство ЕС или Украины, предусматривает полет над Средиземным морем с последующим пролетом над Черногорией или Албанией, а затем вход в воздушное пространство Сербии на пути в Будапешт.

Напомним, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил: встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште будет иметь смысл только в случае, если она будет способствовать немедленному прекращению огня в Украине.

Ранее мы также информировали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила — поездка Владимира Путина в Венгрию, где запланирована его встреча с Дональдом Трампом, для Евросоюза неприемлема.