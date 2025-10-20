В МИД Франции высказались о возможной встрече Трампа с Путиным в Венгрии

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро оценил возможную встречу российского диктатора Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Венгрии. По его словам, визит главы Кремля в Будапешт имеет смысл, только если он приведет к немедленному прекращению огня в Украине.

Об этом Жан-Ноэль Барро сказал в комментарии журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает Reuters.

"В этом контексте полезно, чтобы американские власти продолжали обмен и диалог с российскими властями. Будем откровенны, присутствие Путина в ЕС имеет смысл только для немедленного и безусловного прекращения огня", — отметил Барро.

По его словам, российскому диктатору выгодно принять немедленное прекращение огня, поскольку время играет против него.

"Параллельно мы продолжим давить на режим Путина 19-м пакетом санкций, который, надеюсь, примут в ближайшие дни", — говорит глава МИД Франции.

Барро пояснил, что ограничения нацелены на энергетическую инфраструктуру России и ключевых игроков нефтепереработки, в частности "Роснефть" и "Газпром нефть".

"Сегодня я предлагаю начать работу над 20-м пакетом санкций, направленным против тех, кто прямо или косвенно поддерживает российскую войну", — заявил он.

