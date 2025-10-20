У МЗС Франції висловилися про можливу зустріч Трампа з Путіним в Угорщині

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оцінив можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Угорщині. За його словами, візит глави Кремля до Будапешта має сенс, лише якщо він призведе до негайного припинення вогню в Україні.

Про це Жан-Ноель Барро сказав у коментарі журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає Reuters.

Візит Путіна до Угорщини

"У цьому контексті корисно, щоб американська влада продовжувала обмін і діалог з російською владою. Будьмо відверті, присутність Путіна в ЄС має сенс лише для негайного і безумовного припинення вогню", — зауважив Барро.

За його словами, російському диктатору вигідно прийняти негайне припинення вогню, оскільки час грає проти нього.

"Паралельно ми продовжимо тиснути на режим Путіна 19-м пакетом санкцій, який, сподіваюся, ухвалять найближчими днями", — каже глава МЗС Франції.

Барро пояснив, що обмеження націлені на енергетичну інфраструктуру Росії та ключових гравців нафтопереробки, зокрема "Роснефть" і "Газпром нефть".

"Сьогодні я пропоную розпочати роботу над 20-м пакетом санкцій, спрямованим проти тих, хто прямо чи опосередковано підтримує російську війну", — заявив він.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила, що для ЄС поїздка Путіна до Угорщини є неприємною.

Раніше український лідер Володимир Зеленський пояснив, чому проти зустрічі в Угорщині.