США и Россия откладывают подготовительные переговоры к новому саммиту

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ожидаемая встреча между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште оказалась под угрозой срыва после того, как подготовительные переговоры между главными дипломатами двух стран были отложены. В частности, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио перенесли встречу на неизвестный срок.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте также:

Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва

В CNN отметили, что на прошлой неделе после телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что уже на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. По его словам, американскую делегацию должен был возглавить государственный секретарь Марко Рубио.

Однако, как подтвердили в Белом доме, его переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым пока отложены. Причины переноса встречи пока не уточняются, хотя, по данным одного из анонимных источников CNN, стороны "имеют разные ожидания относительно условий возможного прекращения войны в Украине".

Однако, пока неясно, как это повлияет на саммит Трампа и Путина, который планировали провести в Будапеште. Представители администрации Трампа пока не называют новых дат встречи.

"Президент Трамп последовательно работал над поиском мирного и дипломатического решения, чтобы положить конец этой бессмысленной войне и остановить убийства. Он мужественно привлекает стороны со всех сторон и сделает все, что в его силах, чтобы достичь мира", — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью CNN.

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что вскоре лично встретится с диктатором России в Будапеште.

Зато Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Будапешт правильным местом для переговоров по окончанию войны в Украине.

Добавим, что власти Венгрии заявили о гарантиях беспрепятственного въезда для Владимира Путина. Болгария взамен заявила о готовности открыть разрешение на перелет самолета с российским диктатором Владимиром Путиным на борту.