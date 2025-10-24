Турция готова принять встречу Трампа и Путина

Эрдоган готов принять встречу Трампа и Путина в Турции
Турция готова стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet.
"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина. — Ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", — заявил Эрдоган.
Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.
По словам Эрдогана, у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, она заслужила доверие двух воюющих стран.
"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", — сказал турецкий лидер.
Напомним, что во время этого же выступления Трамп сообщил, что отменил свою встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
В то же время стало известно, что встречи между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не будет.
