Эрдоган готов принять встречу Трампа и Путина в Турции

Эрдоган готов принять встречу Трампа и Путина в Турции

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 18:57
обновлено: 19:05
Турция готова принять встречу Трампа и Путина
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Турция готова стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet.

Читайте также:

Турция готова принять встречу Трампа и Путина

"Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина. — Ред.). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира.

По словам Эрдогана, у Анкары хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, она заслужила доверие двух воюющих стран.

"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", — сказал турецкий лидер.

Напомним, что во время этого же выступления Трамп сообщил, что отменил свою встречу с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

В то же время стало известно, что встречи между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не будет.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
