Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Трампа и Путина — в Кремле сказали, есть ли "потребность"

Встреча Трампа и Путина — в Кремле сказали, есть ли "потребность"

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 15:04
обновлено: 15:04
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал заявление о возможной встрече Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, сейчас в этом "нет необходимости".

Об этом Дмитрий Песков сказал в комментарии российским СМИ в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Встреча Путина и Трампа

"Гипотетически считаю, что она возможна, но пока в ней нет необходимости", — сказал Песков, комментируя возможность проведения встречи Путина и Трампа.

По его словам, в Кремле сейчас считают необходимым сосредоточиться на "проработке деталей процесса урегулирования".

Напомним, Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, если будет достигнуто понимание о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова принять Путина и Трампа для проведения переговоров.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Дмитрий Песков Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации