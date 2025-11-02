Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал заявление о возможной встрече Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По его словам, сейчас в этом "нет необходимости".

Об этом Дмитрий Песков сказал в комментарии российским СМИ в воскресенье, 2 ноября.

"Гипотетически считаю, что она возможна, но пока в ней нет необходимости", — сказал Песков, комментируя возможность проведения встречи Путина и Трампа.

По его словам, в Кремле сейчас считают необходимым сосредоточиться на "проработке деталей процесса урегулирования".

Напомним, Трамп заявил, что готов провести встречу с Путиным, если будет достигнуто понимание о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна готова принять Путина и Трампа для проведения переговоров.