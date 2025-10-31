Ракета Tomahawk для ЗСУ - рішення Пентагону

Американські ракети Tomahawk. Фото: seaforces.org

Пентагон дав Білий дім "зелене світло" на можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Це сталося після внутрішньої оцінки, що це не позначиться критично на запасах США.

Про це повідомляє CNN.

Tomahawk для України

Однак остаточне політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, повідомили три американські й європейські чиновники, знайомі з ситуацією.

Напередодні Трамп під час робочого обіду у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським висловлював обережність щодо передачі таких систем, пояснюючи: "ми не хочемо роздавати речі, необхідні для захисту нашої країни". Разом із тим об’єднаний штаб США вже на початку місяця надав Білому дому свою оцінку — незадовго до зустрічі з Зеленським — у якій зробив висновок, що передача ракет не підірве оборонні резерви США. Самі ракети Tomahawk мають дальність близько 1 000 миль.

Оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників, кажуть двоє європейських чиновників: тепер, за їхніми словами, у США стало менше підстав відмовляти у такій допомозі.

Водночас офіційні джерела відзначають, що Трамп не раз робив суперечливі заяви: за кілька днів до зустрічі з Зеленським він казав, що "має багато томагавків", які потенційно можуть бути передані, але потім різко змінив тон під час публічної промови, й далі в приватній розмові з українським лідером сказав, що поки що не надаватиме ці ракети.

Рішення було ухвалене невдовзі після телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними CNN, Путін нібито попередив, що Tomahawk можуть вражати великі російські міста — і це, на його думку, вплине на двосторонні відносини більше, ніж на хід бойових дій. Білий дім і Пентагон станом на момент публікації не відповіли на запити щодо коментарів.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що рішення щодо передачі Україні конкретних типів озброєння ухвалює кожна держава-член Альянсу самостійно. При цьому він зауважив, що президент США Дональд Трамп усе ще зважує варіанти можливого постачання ракет Tomahawk українській стороні.

До цього Президент України Володимир Зеленський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін відчуває страх перед імовірним постачанням ракет Tomahawk до Збройних сил України.