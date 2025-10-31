Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk — що далі

Пентагон дозволив постачання Україні ракет Tomahawk — що далі

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 19:23
Оновлено: 19:32
Ракета Tomahawk для ЗСУ - рішення Пентагону
Американські ракети Tomahawk. Фото: seaforces.org

Пентагон дав Білий дім "зелене світло" на можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Це сталося після внутрішньої оцінки, що це не позначиться критично на запасах США.

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

Tomahawk для України

Однак остаточне політичне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, повідомили три американські й європейські чиновники, знайомі з ситуацією.

Напередодні Трамп під час робочого обіду у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським висловлював обережність щодо передачі таких систем, пояснюючи: "ми не хочемо роздавати речі, необхідні для захисту нашої країни". Разом із тим об’єднаний штаб США вже на початку місяця надав Білому дому свою оцінку — незадовго до зустрічі з Зеленським — у якій зробив висновок, що передача ракет не підірве оборонні резерви США. Самі ракети Tomahawk мають дальність близько 1 000 миль.

Оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників, кажуть двоє європейських чиновників: тепер, за їхніми словами, у США стало менше підстав відмовляти у такій допомозі.

Водночас офіційні джерела відзначають, що Трамп не раз робив суперечливі заяви: за кілька днів до зустрічі з Зеленським він казав, що "має багато томагавків", які потенційно можуть бути передані, але потім різко змінив тон під час публічної промови, й далі в приватній розмові з українським лідером сказав, що поки що не надаватиме ці ракети.

Рішення було ухвалене невдовзі після телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними CNN, Путін нібито попередив, що Tomahawk можуть вражати великі російські міста — і це, на його думку, вплине на двосторонні відносини більше, ніж на хід бойових дій. Білий дім і Пентагон станом на момент публікації не відповіли на запити щодо коментарів.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що рішення щодо передачі Україні конкретних типів озброєння ухвалює кожна держава-член Альянсу самостійно. При цьому він зауважив, що президент США Дональд Трамп усе ще зважує варіанти можливого постачання ракет Tomahawk українській стороні.

До цього Президент України Володимир Зеленський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін відчуває страх перед імовірним постачанням ракет Tomahawk до Збройних сил України.

США Пентагон ракета війна в Україні Tomahawk
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації