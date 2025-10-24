Генсек НАТО про Tomahawk для України - що сказав

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що рішення про постачання Україні певних видів озброєння належить виключно кожному окремому союзнику. Водночас він зазначив, що президент США Дональд Трамп досі розглядає можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Про це він повідомив під час засідання "Коаліції рішучих" у Лондоні у п'ятницю, 24 жовтня.

Генсек НАТО про Tomahawk для України

Лідерів запитали про ймовірність того, що президент США Дональд Трамп надасть Україні ракети Tomahawk. Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що вибір типу озброєння для постачання Україні залишається виключно за кожним союзником.

Він підкреслив, що Україна має право завдавати ударів на території Росії для самооборони. Рютте також зазначив, що Трамп "вирішив відкрити двері" для постачання Україні оборонної зброї, включно з обладнанням, рішення про яке приймають лише США, зокрема йдеться про перехоплювачі до систем Patriot.

"Надання ракет Tomahawk залишається на розгляді президента Трампа, і рішення про це ухвалюють лише США", — сказав Рютте.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін боїться можливого постачання ЗСУ ракет Tomahawk.

А лідер США Дональд Трамп розповів, що необхідно для того, щоб запускати ракети Tomahawk.