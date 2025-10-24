Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте объяснил, кто решает, предоставить ли Tomahawk Украине

Рютте объяснил, кто решает, предоставить ли Tomahawk Украине

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 23:55
обновлено: 00:09
Генсек НАТО о Tomahawk для Украины - что сказал
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что решение о поставках Украине определенных видов вооружения принадлежит исключительно каждому отдельному союзнику. В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп до сих пор рассматривает возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Об этом он сообщил во время заседания "Коалиции решительных" в Лондоне в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Генсек НАТО о Tomahawk для Украины

Лидеров спросили о вероятности того, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ракеты Tomahawk. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что выбор типа вооружения для поставки Украине остается исключительно за каждым союзником.

Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары на территории России для самообороны. Рютте также отметил, что Трамп "решил открыть двери" для поставки Украине оборонительного оружия, включая оборудование, решение о котором принимают только США, в частности речь идет о перехватчиках к системам Patriot.

"Предоставление ракет Tomahawk остается на рассмотрении президента Трампа и решение об этом принимают только США", — сказал Рютте.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин боится возможной поставки ВСУ ракет Tomahawk.

А лидер США Дональд Трамп рассказал, что необходимо для того, чтобы запускать ракеты Tomahawk.

 

США НАТО Дональд Трамп Марк Рютте Tomahawk
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации