Генсек НАТО о Tomahawk для Украины - что сказал

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что решение о поставках Украине определенных видов вооружения принадлежит исключительно каждому отдельному союзнику. В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп до сих пор рассматривает возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Об этом он сообщил во время заседания "Коалиции решительных" в Лондоне в пятницу, 24 октября.

Генсек НАТО о Tomahawk для Украины

Лидеров спросили о вероятности того, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ракеты Tomahawk. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что выбор типа вооружения для поставки Украине остается исключительно за каждым союзником.

Он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары на территории России для самообороны. Рютте также отметил, что Трамп "решил открыть двери" для поставки Украине оборонительного оружия, включая оборудование, решение о котором принимают только США, в частности речь идет о перехватчиках к системам Patriot.

"Предоставление ракет Tomahawk остается на рассмотрении президента Трампа и решение об этом принимают только США", — сказал Рютте.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин боится возможной поставки ВСУ ракет Tomahawk.

А лидер США Дональд Трамп рассказал, что необходимо для того, чтобы запускать ракеты Tomahawk.