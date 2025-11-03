Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трампа запитали про "Томагавки" для ЗСУ та гроші РФ — що відповів

Трампа запитали про "Томагавки" для ЗСУ та гроші РФ — що відповів

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 02:07
Оновлено: 02:07
Президент Трамп відповів про готовність Штатів передати ракет Tomahawk Україні - що заявив
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час свого чергового перельоту у президентських справах Дональд Трамп поспілкувався із пресою на "борту №1" і відповів на питання журналістського пулу. Лідера США запитали про можливість передати ракети "Томагавк" Україні та згоду на використання заморожених активів РФ. 

Про відповіді Трампа повідомляє Білий дім

Реклама
Читайте також:

Що заявив Трамп про "Томагавки" та гроші окупантів РФ

За словами президента США, він поки що не погоджується давати дозвіл на передачу цих ракет попри заяву Пентагону про готовність цього відомства на подібний крок. 

"Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але на даний момент — ні", — заявив Трамп. 

Крім цього президент США сказав також, що зараз не веде жодних перемовин чи консультацій зі своїми європейськими колегами щодо передачі Україні заморожених грошей РФ.

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", — сказав Трамп.

Нагадаємо, днями Пентагон оцінив свої запаси ракет "Томагавк" і дав "зелене світло" на можливість передачі їх Україні. Проте у відомстві зазначили, що остаточне рішення за Трампом. 

Тим часом у Кремлі заявили, що "зараз немає потреби" у зустрічі між Трампом та Путіним. Москва хоче "опрацювати деталі процесу врегулювання".

США Дональд Трамп військова допомога війна в Україні далекобійна зброя Tomahawk
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації