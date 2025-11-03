Президент Трамп відповів про готовність Штатів передати ракет Tomahawk Україні - що заявив

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час свого чергового перельоту у президентських справах Дональд Трамп поспілкувався із пресою на "борту №1" і відповів на питання журналістського пулу. Лідера США запитали про можливість передати ракети "Томагавк" Україні та згоду на використання заморожених активів РФ.

Про відповіді Трампа повідомляє Білий дім.

Реклама

Читайте також:

Що заявив Трамп про "Томагавки" та гроші окупантів РФ

За словами президента США, він поки що не погоджується давати дозвіл на передачу цих ракет попри заяву Пентагону про готовність цього відомства на подібний крок.

"Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але на даний момент — ні", — заявив Трамп.

Крім цього президент США сказав також, що зараз не веде жодних перемовин чи консультацій зі своїми європейськими колегами щодо передачі Україні заморожених грошей РФ.

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", — сказав Трамп.

Нагадаємо, днями Пентагон оцінив свої запаси ракет "Томагавк" і дав "зелене світло" на можливість передачі їх Україні. Проте у відомстві зазначили, що остаточне рішення за Трампом.

Тим часом у Кремлі заявили, що "зараз немає потреби" у зустрічі між Трампом та Путіним. Москва хоче "опрацювати деталі процесу врегулювання".