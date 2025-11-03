Трамп объяснил вовлечен ли в дискуссии по активам России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В Европейском союзе длительное время продолжается дискуссия о передаче Украине для помощи или на другие расходы российские замороженные активы. Президент США Дональд Трамп высказался относительно участия в переговорах, касающихся использования замороженных российских активов как возможного инструмента для давления или договоренностей.

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, трансляцию которого вел Белый дом.

На вопрос о том, рассматривает ли администрация США вариант использования замороженных активов России в качестве рычага во время переговоров, Трамп ответил, что не участвует в этом процессе.

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, Бельгия отказала в передаче российских активов Украине. Поэтому в ЕС ищут, как обеспечить финансирование Украине.

