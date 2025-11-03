Трамп пояснив, чи залучений до дискусій щодо активів Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

В Європейському союзі тривалий час триває дискусія щодо передачі Україні для допомоги чи на інші витрати російські заморожені активи. Президент США Дональд Трамп висловися щодо участі в переговорах, які стосуються використання заморожених російських активів як можливого інструменту для тиску чи домовленостей.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One, трансляцію якого вів Білий дім.

Трамп відхрестився від участі у переговорах щодо російських активів

На запитання про те, чи розглядає адміністрація США варіант використання заморожених активів Росії як важеля під час переговорів, Трамп відповів, що не бере участі у цьому процесі.

"Я не займаюся цим. Гадаю, Європа і Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Бельгія відмовила у передачі російських активів Україні. Відтак в ЄС шукають, як забезпечити фінансування Україні.

Також Дональд Трамп висловився про те, чому підвищення мит не вплинуть на рішення Путіна закінчити війну.