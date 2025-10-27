Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС шукає "план Б" для фінансування України — яка причина

ЄС шукає "план Б" для фінансування України — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:41
Оновлено: 19:41
ЄС шукає "план Б" для фінансування України
Роберта Мецола. Фото: Reuters

Після невдалих перемовин на останньому саміті Європейської ради країни ЄС почали обговорювати альтернативні способи підтримки України. Причиною стала відмова Бельгії використовувати заморожені російські активи як фінансову "підстраховку" для Києва.

Про це повідомляє Politico.

Реклама
Читайте також:

ЄС шукає "план Б" для фінансування України

За словами кількох дипломатів ЄС, це змусило лідерів шукати "план Б" — варіант спільного боргу, який міг би забезпечити десятки мільярдів євро для утримання України на плаву.

Очікується, що вже найближчими тижнями Європейська комісія представить документ із трьома можливими сценаріями фінансування: спільний борг, репараційний кредит та третій варіант — звільнення України від частини фінансових зобов’язань. Втім, не всі країни готові до третього сценарію: за даними дипломатів, Угорщина від нього поки відстає.

Ідея спільного боргу обговорювалась ще на саміті Європейської ради минулого четверга. Один із дипломатів зазначив, що ініціатива виникла після того, як стало зрозуміло: Бельгія не змінить своєї позиції щодо заморожених активів Росії, що зберігаються в євроклірі в Брюсселі.

За оцінками експертів, до кінця першого кварталу 2026 року Київ може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами, якщо не отримає нових інвестицій. Для багатьох країн ЄС, які вже мають високий державний борг, перспектива додаткових фінансових зобов’язань є складним викликом.

Дипломати відзначають, що більшість держав все ще вважають використання заморожених активів Росії найоптимальнішим варіантом. Як зазначив один із них, "інших реалістичних варіантів практично немає".

Нагадаємо, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз планує підтримувати фінансування України ще протягом наступних двох років. За його словами, Брюссель розглядає можливість використання доходів із заморожених російських активів для забезпечення цієї допомоги, що може стати важливим джерелом ресурсів для підтримки української економіки та відновлення країни.

Раніше стало відомо, які обмеження внесено до 19-го пакету санкцій. Зокрема, йдеться про російські банки та енергетичний сектор.

фінансова допомога Європа активи ЄС Європейська рада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації