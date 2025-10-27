Роберта Мецола. Фото: Reuters

Після невдалих перемовин на останньому саміті Європейської ради країни ЄС почали обговорювати альтернативні способи підтримки України. Причиною стала відмова Бельгії використовувати заморожені російські активи як фінансову "підстраховку" для Києва.

Про це повідомляє Politico.

ЄС шукає "план Б" для фінансування України

За словами кількох дипломатів ЄС, це змусило лідерів шукати "план Б" — варіант спільного боргу, який міг би забезпечити десятки мільярдів євро для утримання України на плаву.

Очікується, що вже найближчими тижнями Європейська комісія представить документ із трьома можливими сценаріями фінансування: спільний борг, репараційний кредит та третій варіант — звільнення України від частини фінансових зобов’язань. Втім, не всі країни готові до третього сценарію: за даними дипломатів, Угорщина від нього поки відстає.

Ідея спільного боргу обговорювалась ще на саміті Європейської ради минулого четверга. Один із дипломатів зазначив, що ініціатива виникла після того, як стало зрозуміло: Бельгія не змінить своєї позиції щодо заморожених активів Росії, що зберігаються в євроклірі в Брюсселі.

За оцінками експертів, до кінця першого кварталу 2026 року Київ може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами, якщо не отримає нових інвестицій. Для багатьох країн ЄС, які вже мають високий державний борг, перспектива додаткових фінансових зобов’язань є складним викликом.

Дипломати відзначають, що більшість держав все ще вважають використання заморожених активів Росії найоптимальнішим варіантом. Як зазначив один із них, "інших реалістичних варіантів практично немає".

Нагадаємо, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз планує підтримувати фінансування України ще протягом наступних двох років. За його словами, Брюссель розглядає можливість використання доходів із заморожених російських активів для забезпечення цієї допомоги, що може стати важливим джерелом ресурсів для підтримки української економіки та відновлення країни.

Раніше стало відомо, які обмеження внесено до 19-го пакету санкцій. Зокрема, йдеться про російські банки та енергетичний сектор.