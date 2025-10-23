ЄС планує профінансувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів Росії

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Очільник Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз продовжить фінансувати Україну протягом наступних двох років. Відомо, що Брюссель хоче залучати прибутки від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 23 жовтня.

Фінансування України

Бельгія погрожує заблокувати план фінансування України за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Премʼєр Барт Де Вевер повідомляв, що його країна погодиться на використання активів для підтримки України, якщо буде дотримано декілька вимог.

За словами Де Вевера, саме через депозитарій Euroclear Бельгія контролює значну частину заморожених активів, тому уряд не готовий самотужки нести всі пов’язані з ними ризики.

"Якщо вимоги будуть виконані — ми можемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському та національному рівні, політично і юридично, щоб зупинити це рішення", — наголосив він.

Бельгія пропонує, щоб можливі витрати та ризики від судових позовів Росії були розподілені між усіма країнами ЄС, а не покладалися лише на неї.

Також Де Вевер наголосив, що до механізму мають бути включені й заморожені російські активи, розміщені в інших державах.

"Повинна бути прозорість щодо ризику. Повинна бути прозорість щодо правової основи цього рішення", — сказав він.

Водночас Кошта дав зрозуміти, що очікує принципової угоди, а технічні деталі будуть узгоджені пізніше.

"Ми приймемо політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки, зокрема для придбання військового обладнання", — каже він.

Очікується, що глави держав доручать Єврокомісії підготувати юридичний механізм для використання заморожених активів. Український лідер Володимир Зеленський наполягає на якнайшвидшому ухваленні такого рішення.

