Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС хоче фінансувати Україну за рахунок активів РФ — як довго

ЄС хоче фінансувати Україну за рахунок активів РФ — як довго

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 21:56
Оновлено: 22:16
ЄС планує профінансувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів Росії
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Очільник Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз продовжить фінансувати Україну протягом наступних двох років. Відомо, що Брюссель хоче залучати прибутки від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Фінансування України 

Бельгія погрожує заблокувати план фінансування України за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

Премʼєр Барт Де Вевер повідомляв, що його країна погодиться на використання активів для підтримки України, якщо буде дотримано декілька вимог.

За словами Де Вевера, саме через депозитарій Euroclear Бельгія контролює значну частину заморожених активів, тому уряд не готовий самотужки нести всі пов’язані з ними ризики.

"Якщо вимоги будуть виконані — ми можемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському та національному рівні, політично і юридично, щоб зупинити це рішення", — наголосив він.

Бельгія пропонує, щоб можливі витрати та ризики від судових позовів Росії були розподілені між усіма країнами ЄС, а не покладалися лише на неї.

Також Де Вевер наголосив, що до механізму мають бути включені й заморожені російські активи, розміщені в інших державах.

"Повинна бути прозорість щодо ризику. Повинна бути прозорість щодо правової основи цього рішення", — сказав він.

Водночас Кошта дав зрозуміти, що очікує принципової угоди, а технічні деталі будуть узгоджені пізніше. 

"Ми приймемо політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки, зокрема для придбання військового обладнання", — каже він.

Очікується, що глави держав доручать Єврокомісії підготувати юридичний механізм для використання заморожених активів. Український лідер Володимир Зеленський наполягає на якнайшвидшому ухваленні такого рішення.

Нагадаємо, Зеленський подякував Євросоюзу та державам-членам за ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, які обмеження внесено до 19-го пакету санкцій. Зокрема, йдеться про російські банки та енергетичний сектор.

Європейський союз війна Україна Бельгія активи Антоніу Кошта
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації