Україна
Зеленський анонсував обговорення щодо наступних санкцій проти РФ

Зеленський анонсував обговорення щодо наступних санкцій проти РФ

Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:34
Оновлено: 12:43
Зеленський анонсував обговорення наступних пакетів санкцій проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу та державам-членам за ухвалення 19-го санкційного пакету проти Росії, назвавши його "сильним і своєчасним кроком". Він додав, що санкційна політика має розширюватись і анонсував наступні кроки у цьому напрямку.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії

Зеленський зазначив, що нові санкції спрямовані проти ключових сфер, які підтримують воєнну економіку агресора. До переліку обмежень увійшли нафтогазовий сектор, тіньовий флот і оборонно-промисловий комплекс.

Крім того, уперше запроваджено санкції проти криптоплатформ та схем із використанням криптовалют, які країна-агресорка нерідко застосовувала для обходу попередніх санкційних пакетів.

Окремо Володимир Зеленський зауважив, що кілька країн діють разом для економічного тиску на Росію. Він додав, що ці обмеження не останні, тож у Брюсселі обговорюватимуть наступні кроки. 

"Важливо, що Євросоюз, Велика Британія, Америка діють синхронно, щоб посилити тиск на Росію і наблизити потрібний усім нам мир. Санкційного тиску має бути більше, і про це говоритимемо сьогодні в Брюсселі з партнерами", — повідомив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, також Володимир Зелденський заявив, що вважає запровадження санкцій хорошим сигналом і сподівається на ухвалу Дональда Трампа щодо передачі далекобійної зброї Україні. 

Також Володимир Зеленський закликає й інші країни долучитися до санкційного тиску на Росію.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
