Рішення Трампа може стати кроком до передачі далекобійної зброї — Зеленський

Зеленський очікує на рішення США щодо далекобійної зброї
Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:42
Оновлено: 11:05
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні рішення президента США Дональда Трампа у сфері енергетики та санкційної політики можуть відкрити шлях до ухвалення нових стратегічних кроків Вашингтона. Йдеться зокрема щодо надання Україні далекобійного озброєння.
Новина доповнюється...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама