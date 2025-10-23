Рішення Трампа може стати кроком до передачі далекобійної зброї — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні рішення президента США Дональда Трампа у сфері енергетики та санкційної політики можуть відкрити шлях до ухвалення нових стратегічних кроків Вашингтона. Йдеться зокрема щодо надання Україні далекобійного озброєння.

Новина доповнюється...

