Решение Трампа может стать шагом к передаче дальнобойного оружия — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения президента США Дональда Трампа в сфере энергетики и санкционной политики могут открыть путь к принятию новых стратегических шагов Вашингтона. Речь идет, в частности, о предоставлении Украине дальнобойного вооружения.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Реклама

Читайте также:

Зеленский ожидает, что Трамп может одобрить передачу дальнобойного оружия

"Это чувствительное решение, как и предыдущие санкции. Невероятно, но теперь мы видим решение о важных энергетических санкциях. Думаю, что впоследствии будет такое же решение и по дальнобойному оружию — но это зависит от американской стороны", — подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский в очередной раз высказался по вопросу территориальных уступок России. Украина категорически против этого.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Путин боится, что Украина может получить дальнобойное оружие и именно поэтому начал давить на Трампа.