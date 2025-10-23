Видео
Україна
Видео

Зеленский ожидает решения США по дальнобойному оружию

Зеленский ожидает решения США по дальнобойному оружию

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:42
обновлено: 11:22
Решение Трампа может стать шагом к передаче дальнобойного оружия — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения президента США Дональда Трампа в сфере энергетики и санкционной политики могут открыть путь к принятию новых стратегических шагов Вашингтона. Речь идет, в частности, о предоставлении Украине дальнобойного вооружения.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также:

Зеленский ожидает, что Трамп может одобрить передачу дальнобойного оружия

"Это чувствительное решение, как и предыдущие санкции. Невероятно, но теперь мы видим решение о важных энергетических санкциях. Думаю, что впоследствии будет такое же решение и по дальнобойному оружию — но это зависит от американской стороны", — подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский в очередной раз высказался по вопросу территориальных уступок России. Украина категорически против этого.

Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Путин боится, что Украина может получить дальнобойное оружие и именно поэтому начал давить на Трампа.

Владимир Зеленский санкции Дональд Трамп Россия дальнобойное оружие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
