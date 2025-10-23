Решение Трампа может стать шагом к передаче дальнобойного оружия — Зеленский

Зеленский ожидает решения США по дальнобойному оружию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние решения президента США Дональда Трампа в сфере энергетики и санкционной политики могут открыть путь к принятию новых стратегических шагов Вашингтона. Речь идет, в частности, о предоставлении Украине дальнобойного вооружения.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
Зеленский ожидает, что Трамп может одобрить передачу дальнобойного оружия
"Это чувствительное решение, как и предыдущие санкции. Невероятно, но теперь мы видим решение о важных энергетических санкциях. Думаю, что впоследствии будет такое же решение и по дальнобойному оружию — но это зависит от американской стороны", — подчеркнул Зеленский.
Также Владимир Зеленский в очередной раз высказался по вопросу территориальных уступок России. Украина категорически против этого.
Напомним, недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Путин боится, что Украина может получить дальнобойное оружие и именно поэтому начал давить на Трампа.
